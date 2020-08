L’incidente in via Tommaseo a Bergamo

Malore in auto: 51enne in ospedale

Finito contro un muretto in via Tommaseo Un 51enne si è sentito male nella notte di sabato 29 agosto ed è finito fuoristrada in via Nicolò Tommaseo 15 a Bergamo.

Sul posto autoambulanza, automedica e Polizia Locale e Vigili del fuoco della centrale di Bergamo. Il conducente è stato trasportato alla Gavazzeni per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona compromessa.

