Malpensata, rogo di sterpaglie: colonna di fumo visibile da Città Alta - Video Poco prima delle 19 un incendio di sterpaglie è divampato nella zona dell’ex gasometro vicino alla ferrovia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Cause da accertare.

Un incendio di sterpaglie alla Malpensata, poco prima delle 19 di sabato 5 giugno, ha sprigionato una colonna di fumo visibile in tutta la zona e anche da Città Alta. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un rogo di sterpaglie divampato nella zona dell’ex gasometro vicino alla ferrovia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo. Da accertare le cause. Non si registrano danni, né feriti.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA