Malpensata, slitta il trasloco del mercato

Ritardi anche per i lavori all’ex gasometro Rimandato lo spostamento di 30 bancarelle in piazzale Alpini a causa del cantiere di rifacimento.

Dietrofront, il mercato della Malpensata resterà così com’è almeno altri 4-5 mesi, e i trenta banchi destinati a trasferirsi dai primi di settembre al piazzale degli Alpini non traslocheranno fino alla fine dei lavori di riqualificazione del piazzale, ovvero nella tarda primavera dell’anno prossimo. Ma se nulla cambierà nelle prossime settimane – com’è ormai stato deciso – che fine farà la rotonda collegata al parcheggio dell’ex gasometro, il cui cantiere era previsto tra settembre e ottobre? Finché gli ambulanti resteranno al loro posto, va da sé che quei lavori, per ovvie ragioni di spazio, non potranno partire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA