Maltempo, forti raffiche di vento - Foto

Alberi sradicati e tetti scoperchiati Il forte vento che si è abbattuto sulla nostra provincia nella giornata di venerdì 25 settembre ha creato diversi danni con decine di interventi dei Vigili del fuoco.

Decine le chiamate ai Vigili del fuoco nella serata di venerdì 25 settembre da tutta la provincia per alberi sradicati e tetti scoperchiati dal forte vento.

Alberi o rami sono caduti a Ponteranica in via Longari, a Sedrina in via San Lorenzo, a Scanzorosciate in Corso Europa oltre che a Bergamo in via Sant’Ambrogio, ma anche a Sorisole, Alzano, Cassano Gorno e Onore.



Un palo della luce è caduto su un’auto in sosta in via San Giovanni a Bergamo, fortunatamente senza conseguenze se non per l’auto.



Interventi anche per tetti e coperture che sono volate via a Solza e a Zogno.

Un salice sradicato a Portirone e finito nel lago.

