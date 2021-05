Maltempo, forti temporali in provincia. Grandine e allagamenti in città - Foto/Video Verso le 18 di venerdì 14 maggio un forte temporale ha investito la nostra provincia. In città anche una forte grandinata.

Un forte temprale ha raggiunto la nostra provincia nella serata di venerdì 14 maggio. In città per qualche minuto si è verificata anche una grandinata, una decina di minuti che hanno «imbiancato» strade e prati.



(Foto by Yuri Colleoni)

Le previsioni per sabato.

A Bergamo sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2133m.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Allagamenti per la grandine che ha otturato scarichi e tombini come accaduto nel sottopassaggio di via dei Caniana.

Maltempo via dei Caniana

(Foto by Yuri Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA