Maltempo sul lago d’Endine - La foto Fulmine colpisce albero e lo «spela»

Fulmine colpisce albero e lo «spela» Lorenzo Zambetti ci ha mandato una foto incredibile, un fulmine che ha tolto da cima a fondo la corteccia dell’albero che ha colpito, lasciandogli in ricordo una lunga cicatrice.

L’immagine è molto inusuale. Non ci sarebbe nulla di strano se vi mostrassimo un n albero colpito da un fulmine durante un temporale a Monasterolo del Castello sul lago d’Endine, ma in questo caso la saetta ha solo sfiorato la pianta, provocando una sorta di «sbacciamento». Dall’alto al basso, una lunga cicatrice chiara sulla corteccia marrone. In sostanza il fulmine ha spelato il tronco e l’effetto è inconfutabilmente insolito.

(Foto by Roberto Vitali)

