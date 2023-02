Maltempo, tornano il freddo e la neve anche in Bergamasca

Dopo le prime avvisaglie di domenica, la neve è arrivata anche a bassa quota nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio. La Bergamasca si è così ritrovata avvolta in un soffice manto bianco di quelli che non si vedeva da tempo, complice un inverno con temperature più elevate per la media di stagione e senza pioggia .

Come previsto e annunciato, il freddo e il maltempo dunque sono arrivati sulla Penisola per la perturbazione calata dal Nord Europa. Autostrade ha attivato il piano neve con 600 mezzi e 900 uomini pronti a intervenire per le nevicate. Oltre ai trattamenti di salatura preventiva e al potenziamento dei presidi per l’assistenza all’utenza, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni, Autostrade ha previsto la sospensione di molti cantieri. Occorre, ovviamente, viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo (che devono essere montate solo in area di servizio o in area di parcheggio).