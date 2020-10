Maltempo, tregua fino a domenica

Ma domani sera ritornano i temporali La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per la serata di sabato sera e per la mattinata di domenica 4 ottobre.

Dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa (venerdì 2 ottobre) e della mattinata di oggi (sabato 3 ottobre) che ha investito buona parte della provincia, le condizioni atmosferiche miglioreranno grazie alla migrazione verso oriente della profonda saccatura atlantica. La tregua durerà almeno fino a domenica mattina, consentendo il deflusso delle acque e il lento ripristino del normale corso dei fiumi.

In agguato, purtroppo, c’è un secondo peggioramento atteso per la serata di domani, domenica 4 ottobre, quando una nuova perturbazione transiterà sui nostri cieli . Nella notte su lunedì 5 ottobre le precipitazioni si faranno più intense; il carattere più freddo della massa d’aria, tuttavia, consentirà alla pioggia di trasformarsi in neve a quote relativamente basse (1.800/2.000 metri), Si tratta di una buona notizia, perché parte delle precipitazioni resterà «intrappolata» in quota sotto forma di manto bianco; questa situazione porrà certamente un freno a pericolosi accumuli pluviometrici con relative esondazioni come quelle della notte scorsa.

La Regione Lombardia ha diramato un allerta arancione per la serata di sabato che interesserà soprattutto i settori alpini e prealpini e avvisa di un nuovo peggioramento per il pomeriggio di domani.

Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi 03/10 sono attese nuove locali precipitazioni su settori alpini e... Pubblicato da Lombardia Notizie Online su Sabato 3 ottobre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA