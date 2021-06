Mamma anatra e i suoi piccoli salvati dai vigili del fuoco - Video Bergamo, venerdì 4 giugno un’anatra e i suoi anatroccoli recuperati in zona Passaggio Canonici Lateranensi.

I Vigili del fuoco del comando di Bergamo sono intervenuti nel primo pomeriggio di venerdì 4 giugno, poco prima delle 14, per il recupero di un’anatra e dei suoi anatroccoli che si erano avventurati per strada in zona Passaggio Canonici Lateranensi. La famigliola è stata liberata all’interno del parco della Trucca. Ecco il video del rilascio nel laghetto.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA