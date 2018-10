Mamma con bambino, mostra on the road

per sensibilizzare sull’allattamento al seno Trenta neomamme bergamasche protagoniste di una mostra on the road per sensibilizzare sull’allattamento al seno. Le foto di Maria Zanchi.

Perché ammirare una mamma che allatta in un quadro ci emoziona e vederla dal vivo invece ci stupisce o addirittura infastidisce? Nasce così il progetto di Maria Zanchi, fotografa e neo mamma bergamasca, che partendo dall’iconografia sacra e interrogandosi sull’esperienza che ogni donna narra nell’allattare in pubblico, ha iniziato la sua ricerca artistica con l’obiettivo di attualizzare un immaginario collettivo e interrogare ognuno di noi sul rapporto con questo gesto in pubblico.

Il percorso creativo approda in «Mamma con bambino 2018», una mostra fotografica «on the road» di cui è autrice che si svolge a Bergamo dal 1 al 15 ottobre 2018 in concomitanza della Settimana per l’allattamento materno e in collaborazione con il Comune. Trenta ritratti di donne che allattano i loro bambini in diversi luoghi pubblici scelti perché narrativi dell’esperienza di disagio o di normalità personalmente vissuta dalla protagonista dello scatto.

Senza nome – perché non importa l’età, la provenienza, la professione, sono tutte mamme e questo è ciò che conta – con il figlio tra le braccia e attaccato al seno, proprio come fa la Madonna nelle più note rappresentazioni artistiche, queste donne si mostrano in un momento della quotidianità assolutamente naturale con la cura, il pudore e il rispetto che si deve a se stesse, al proprio figlio, al momento d’intimità della poppata e a chi guarda. Dimostrando che quanto fanno non è esibizione, ma gesto d’amore, la normalità.

«Da artista e fotografa – spiega Maria Zanchi – sono sempre stata abituata a osservare il mondo e le persone attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica. Quando sono diventata mamma, mi sono trovata a essere oggetto di sguardi mentre allattavo in luoghi pubblici, sguardi che pesano a tutte le donne in una simile situazione. Come mai accade questo visto che l’Italia è la patria dell’iconografia della Madonna con Bambino? Mi sono chiesta. Così è nata in me l’esigenza di lavorare su quel guardare per ri-attualizzare un’icona, la Madonna che allatta, e ri-educare tutti ad una visione che fa parte dei nostri archetipi visivi».

«Il mio lavoro – prosegue Maria Zanchi – è stato scegliere mamme che allattano proprio nel momento in cui avviene lo scatto e nei luoghi da loro narrati. Per me è stato fondamentale che tutto il percorso non fosse astratto e teorico, ma figlio di esperienze reali e in dialogo con mamme vere. Luoghi e volti esprimono quindi questa ricerca, sono scene di vita reale».

«Il Comune di Bergamo ha manifestato da tempo e con gesti concreti il proprio interesse e sostegno all’allattamento. – dichiara Loredana Poli, Assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo –. In continuità quindi con quanto già fatto, l’Assessorato all’Istruzione Formazione Università e Sport ha scelto di collaborare quest’anno alla realizzazione di “Mamma con bambino 2018” aderendo al progetto della mostra fotografica “diffusa”, fatta cioè di affissioni per le vie della città, e all’obiettivo di porre, proprio attraverso l’originalità della formula espositiva, la questione sotto lo sguardo di tutti nella speranza che lo stesso diventi più amabile, sensibile ed accogliente rispetto al tema».

Il progetto, che avrà una promozione nazionale, continuerà oltre 15 ottobre sui social media dove le mamme saranno invitate a postare le loro foto mentre allattano in luoghi pubblici con l’hashtag #mammaconbambino.

«Mamma con bambino 2018» gode: del patrocinio di Regione Lombardia, Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII, Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza; del contributo di Lions International, Ser.eN.A., cooperativa sociale, e Nepios Onlus, Associazione a tutela dell’infanzia; della partecipazione di partner tecnici e sponsor. Per chi vuole saperne di più basta guardarsi in giro oppure cliccare su: www.mammaconbambino.it.

