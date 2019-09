Mamma fermata con la droga nel beauty

A Bergamo per rifornirsi di eroina e coca La donna, che viaggiava in compagnia del figlio di 26 anni, è stata trovata in possesso di 285 grammi di eroina e di 55 grammi di cocaina, con principio attivo del 70 per cento.

Una donna di Bolzano di 47 anni è stata arrestata dalla polizia a seguito di una serie di controlli messi in atto all’uscita dal casello autostradale di Bolzano Sud. La donna, che viaggiava in compagnia del figlio di 26 anni, è stata trovata in possesso di 285 grammi di eroina e di 55 grammi di cocaina, con principio attivo del 70 per cento. La droga era stata nascosta sotto il sedile, lato guidatore, all’interno di un beauty-case. È probabile che la donna (che lavorava presso una ditta di impieghi manuali) pensasse di essere al di sopra di ogni sospetto. Secondo Altoadige.it, che riporta la notizia.

La donna è stata smascherata dalla polizia e arrestata al rientro a Bolzano dopo un viaggio di approvvigionamento di droga a Bergamo. La madre e il figlio, all’uscita dal casello di Bolzano Sud sono incappati in un controllo «a campione»: è stato proprio il loro comportamento e l’incoerenza di alcune dichiarazioni a insospettire i militari. La bolzanina quasi cinquantenne, infatti, ha cercato rapidamente si spostarsi di corsia all’uscite dal casello proprio al fine di eludere il controllo. In realtà la donna è stata costretta a fermarsi.

