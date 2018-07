Mancano i presidi nelle scuole

Tutti i movimenti su «L’Eco» di oggi Un Istituto scolastico su quattro l’anno prossimo sarà guidato da un reggente: la percentuale degli istituti che l’anno prossimo avranno un dirigente scolastico supplente sale, arrivando al 26,05% (37 scuole su 142).

Concentrandosi solo sulla città di Bergamo, più della metà dei Comprensivi il prossimo anno verrà guidato da un reggente. Dopo la pubblicazione delle mobilità concesse ai dirigenti scolastici questo è il dato che più colpisce: dei 9 istituti comprensivi cittadini saranno cinque quelli che l’anno prossimo verranno sottoposti a reggenza, in cui, cioè, per carenza di dirigenti scolastici, la scuola verrà guidata da un preside che ha già in carico un altro istituto. E il problema è presente anche sul territorio provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA