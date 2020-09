Mancato rispetto norme Covid

Ryanair, permangono segnalazioni L’Enac rende noto che mercoledì 16 settembre incontrerà la compagnia aerea irlandese.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile incontrerà la compagnia aerea Ryanair il 16 settembre in merito all’applicazione delle misure sanitarie anti Covid-19, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri. Lo fa sapere l’Ente in una nota.

Nonostante il richiamo fatto dall’Enac dello scorso agosto, infatti - si spiega nella nota - , ancora pervengono segnalazioni riguardo alla non completa osservanza da parte di Ryanair delle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio sanitario derivante dal coronavirus a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali.

Sarà anche l’occasione per verificare il rispetto da parte del vettore dell’adempimento che prevede che i passeggeri consegnino l’autodichiarazione, chiarisce l’Enac: la mancanza di autodichiarazione comporta allungamento dei tempi dei controlli come sembrerebbe essersi verificato anche presso l’aeroporto di Bergamo nei giorni scorsi contribuendo, come testimoniato da alcuni video, ad assembramenti da parte dei passeggeri e a lunghe attese all’interno dell’aerostazione.

L’Enac ricorda infine che le misure anti Covid sono disposizioni di carattere sanitario, e non aeronautico, che devono essere fatte rispettare dagli stessi operatori a bordo degli aeromobili.

