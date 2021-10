In Porta Nuova (Foto by Bedolis)

Manifestazione «no green pass» nel centro di Bergamo Corteo nel pomeriggio di sabato 23 ottobre dalla stazione di Bergamo. Sit-in all’incrocio di Porta Nuova.

Manifestazione «no green pass» a Bergamo nel pomeriggio di sabato 23 ottobre. Il corteo – preceduto da uno striscione con la scritta «No green pass - lavoratori uniti» – è partito verso le 15,30 dalla stazione ferroviaria e ha imboccato viale Papa Giovanni, facendo una prima tappa davanti alla sede del nostro giornale, dove i manifestanti hanno scandito slogan e insulti e letto una lettera. Poi il gruppo ha raggiunto viale Roma e si è diretto verso il palazzo della Procura in piazza Dante. Nel tratto di viale Roma davanti alla Banca d’Italia sono volati insulti indirizzati al premier Draghi, mentre davanti alla Procura dal corteo sono partiti dei fischi. Ultima tappa in Porta Nuova, dove i manifestanti si sono fermati e si sono seduti al centro dell’incrocio. Tra i tanti slogan scanditi durante la manifestazione: «No green pass», «Diritto d’istruzione non è in discussione», «Trieste chiama, Bergamo risponde» e «La gente come noi non molla mai». Alla partenza c’erano circa 500 persone, che durante il corteo sono aumentate fino a circa un migliaio.

La partenza del corteo dalla stazione

Il passaggio del corteo in piazza Dante

(Foto by Bedolis)

