Mantegna, Tac e raggi X svelano

i segreti del dipinto ritrovato Le analisi diagnostiche di Humanitas: «Informazioni utili per il restauro e la storia dell’arte». Scopri su L’Eco i segreti del Mantegna ai raggi X.

Tac ed esame ai raggi X all’Humanitas Gavazzeni, sabato 21 luglio, per la tavola del Mantegna riscoperta in Accademia Carrara. Indagini diagnostiche eccezionalmente riservate a un’opera d’arte per accertare le condizioni del dipinto prima del restauro, intervento che durerà sei mesi e si terrà in un laboratorio a vista, appositamente allestito in pinacoteca. La «Resurrezione di Cristo» sarà esposta in mostra all’Accademia Carrara entro la primavera del 2019.

