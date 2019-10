Marchi sugli scarti in fondo al lago

Tavernola, parte la caccia ai responsabili Prelevati campioni dai sub dei carabinieri. Arpa verificherà la tipologia e inquinamento delle acque. Il sindaco andrà a Roma in cerca di fondi per la bonifica.

Acqua, scarti di guarnizioni con stampati i marchi di produzione e sedimenti fangosi, sono i campioni prelevati ieri in zona Corno di Tavernola dai carabinieri subacquei del Centro di Genova Voltri.Dopo le ispezioni dei giorni scorsi si è passati al recupero e alla raccolta di alcuni campioni che saranno oggetto di analisi da parte dell’Arpa Lombardia e di indagine degli inquirenti.

Per ora la denuncia è contro ignoti. Da stabilire la tipologia di rifiuti, il loro grado pericolosità per la salute e l’ambiente, la possibilità di risalire agli autori del reato ambientale e se eventualmente saranno ancora perseguibili. I prelievi sono stati effettuati da due dei quattro sub lungo il canalone di 40 metri, dove lunedì e martedì scorso le telecamere del robot Pluto e degli stessi sub avevano individuato una grande quantità di gomma, ma potrebbe esserci anche amianto.

