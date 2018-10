Marciapiedi larghi e senso unico

Cambia la viabilità in via Tiraboschi Il Comune fa suo il progetto dei commercianti. Tra fine febbraio e inizio marzo il via ai cantieri. Resteranno le due corsie preferenziali per gli autobus.

Via Tiraboschi cambia. Basta doppio senso di marcia (o quasi): dalla prossima estate ci saranno due corsie per gli autobus e una sola per le auto. In uscita, direzione largo Medaglie d’Oro e da qui verso via Spaventa. In verità le auto potranno anche percorrere la corsia preferenziale dei bus da via Ghislanzoni a Porta Nuova. «Per fine mese attendiamo il progetto che ci hanno offerto le associazioni di categoria, così da poterlo portare in Giunta» spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Brembilla. Subito dopo sarà la volta della gara d’appalto e «per fine febbraio-inizio marzo se non ci saranno complicazioni potremo aprire il cantiere». Tutti i dettagli e le modifiche alla viabilità su L’Eco di Bergamo in edicola.

