Maturità 2022, la prova orale in presenza: «Con mascherina, ma finalmente insieme»

Da Primo Levi alla pecora Dolly: sono stati svariati gli spunti dall’attualità offerti ai novemila maturandi bergamaschi per affrontare il colloquio multidisciplinare agli orali della Maturità 2022. Nella mattinata di lunedì 27 giugno i primi ragazzi che si sono cimentati con la prova in presenza sono usciti dal liceo scientifico «Lussana» tranquilli e soddisfatti della loro prova.

Tutti uniti anche dalla gioia di aver potuto affrontare questa sfida in presenza dopo gli anni della pandemia . «Quello che ci è mancato di più in questi anni - riflettono in gruppo - non sono state tanto le lezioni e l’apprendimento, per cui la Dad ha fatto la sua parte, ma la possibilità di crescere grazie alla socializzazione. Abbiamo capito quanto è importante nelle nostre vite» dicono i diciottenni. E così prima del colloquio è bello ritrovarsi a ripassare insieme e a farsi coraggio l’uno con l’altro .

Una maturità, quella del 2022, caratterizzata dal ritorno alla quasi normalità, vista la reintroduzione di due prove scritte dopo due anni in cui erano state sostituite dal solo colloquio e, non ultimo, dalla possibilità di sostenere gli esami senza l’obbligo della mascherina. Particolare attenzione a mettere gli studenti nella condizione migliore per sostenere la prova: i criteri di valutazione sono pensati per valorizzare il percorso scolastico del triennio, viste le difficoltà che hanno caratterizzato non tanto quest’anno, trascorso in presenza, quanto i due precedenti. «Abbiamo tolto la mascherina durante la discussione» raccontano mentre docenti e personale hanno invece mantenuto i dispositivi di protezione.