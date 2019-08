Maturità, le scuole bergamasche

sono tra le più severe d’Italia Secondo i dati raccolti dal ministero dell’Istruzione, quest’anno la scuola bergamasca è stata tra le più severe d’Italia.

Sono (quasi) quattro su cento gli studenti eccellenti in provincia di Bergamo. I ragazzi di Bergamo e provincia, in quanto a eccellenze (ovvero a valutazioni pari a 100 o alla lode), si collocano leggermente al di sotto della media regionale e addirittura sotto i tre punti percentuali rispetto alla media nazionale. Se sulle valutazioni più alte Bergamo è sotto la media sia regionale che nazionale, su quelle più basse la situazione si ribalta, con un numero maggiore di sufficienze risicate. Con i dovuti distinguo. Se, per esempio, la media provinciale dei 60, coloro cioè che hanno superato l’esame con il minimo richiesto, è del 7,2% (come nel resto della Lombardia), bisogna prestare attenzione all’andamento dei singoli indirizzi. Sono i professionali quelli che fanno più fatica, con il 12,5% di 60, mentre ai tecnici la media si abbassa fino ad arrivare all’8,5% e, di nuovo, nei licei, dove si attesta al 4,4%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA