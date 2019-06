(Foto by ansa)

Maturità, al Classico Tacito e Plutarco

Allo Scientifico Matematica e Fisica Il Miur pochi minuti fa ha pubblicato il codice del plico telematico sul proprio sito www.miur.gov.it, e sui profili social. Dall’autoritratto al selfie la traccia proposta all’Artistico, indirizzo Arti figurative, plastiche e scultoree.

Sono Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova al Classico. Il Miur pochi minuti fa ha pubblicato il codice del plico telematico sul proprio sito www.miur.gov.it, e sui profili social. Le commissioni d’esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Il tasso di ammissione all’Esame è stato del 96,3%. La versione di Latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco (Vite Parallele).

Per lo Scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di Fisica proposto ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore: verte sulla circuitazione del campo magnetico, chiedendo di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all’interno del condensatore. L’altro problema, invece, è un classico studio di funzione. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica. Dall’autoritratto al selfie la traccia proposta ai maturandi dell’Artistico indirizzo Arti figurative, plastiche e scultoree. La Luna e l’anniversario dello sbarco del 1969 è invece la traccia della seconda prova sempre per l’Artistico. Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da «Lettera a una professoressa», libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e «Storia della scuola» di Saverio Santamaita.

