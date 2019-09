Maxi tamponamento sull’Asse

Quattro feriti e traffico paralizzato Tamponamento a catena sull’Asse interurbano nella serata di mercoledì 4 settembre.

Intorno alle 18.30 sono rimaste coinvolte quattro auto e un mezzo pesante, un grosso tir con una ruspa sul retro. L’incidente ha causato il blocco del traffico per oltre un’ora in direzione di Dalmine. La viabilità è rallentata e l’incidente ha paralizzato due delle tre corsie in un orario di punta con lunghe e inevitabili code. Quattro i feriti, fortunatamente non gravi tra cui una giovane di 16 anni.

Tre feriti sono stati trasferiti al Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto la Polizia locale.

