Maxi temporale nella notte a Bergamo

Ancora rovesci, ma di giorno c’è il sole La perturbazione è in transito e si sta spostando al Centro-Sud, ma i rovesci temporaleschi resteranno la costante serale di questa estate turbolenta.

Al Sud i temporali sono arrivati e il maltempo sta creando disagi in Italia: temporali che sono ormai una costante nella Bergamasca. Anche nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 luglio il nsotro territorio è stato colpito nuovamente dalla pioggia, con lampi e forti tuoni.

Non si segnalano disagi e problemi dai vigili del fuoco, le perturbazioni continueranno nel tardo pomeriggio sulle nostre montagna e in serata anche in pianura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA