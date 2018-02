Maxitamponamento sull’autostrada A4

Nove feriti, uno è in gravi condizioni Maxitamponamento nella notte tra il 23 e il 24 febbraio sull’autostrada A4: coinvolti otto veicoli e 15 persone. Il tratto chiuso per ore per i soccorsi

È grave uno dei nove feriti portati in ospedale per l’incidente che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio ha coinvolto ben otto veicoli sull’autostrada A4 nel tratto tra Dalmine e Capriate. Il tamponamento è avvenuto intorno all’1.30 e ha coinvolto in tutto 15 persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, 5 ambulanze, due auto mediche e due pattuglie della Polizia stradale di Bergamo e della Polstrada si Novate. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per più di due ore durante la notte per permettere ai soccorritori di agire e mettere in salvo tutte le persone coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Ecco alcune immagini del tamponamento e dei soccorsi.

