Medici dall’Ue in arrivo in Italia

A Bergamo da Norvegia e Romania Nella nostra provincia e in quella di Milano in arrivo un equipe di medici mandati dall’Unione europea. Lo ha affermato il commissario all’emergenza Lenarcic.

«In questo momento di sfide sono felice di annunciare che un team di dottori e infermieri dalla Romania e un altro dalla Norvegia saranno dispiegati in Italia». Lo afferma il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. «Inizialmente c’è stata una risposta inadeguata da parte di alcuni paesi europei alle richieste italiane, ma le cose sono cambiate ora, l’Italia non è sola e l’Europa è solidale con l’Italia», ha aggiunto.

«L’équipe di medici e infermieri europei provenienti dalla Romania e dalla Norvegia, mobilitati tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue, viene inviata immediatamente a Milano e a Bergamo per aiutare il personale medico italiano che si adopera per lottare contro il coronavirus», ha aggiunto Lenarcic. «Attraverso il meccanismo l’Austria ha inoltre messo a disposizione dell’Italia oltre 3mila litri di disinfettante.

La Commissione coordinerà e cofinanzierà quest’assistenza europea», ha precisato ringraziando la Romania, la Norvegia e l’Austria per l’aiuto all’Italia in «un momento così difficile per tutto il continente. Questa è la solidarietà europea in azione». Lenarcic ha poi riferito che «ieri l’Italia ha inoltre ricevuto una partita di dispositivi di protezione individuale con l’intervento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue e che diversi Stati membri dell’Ue hanno inoltre inviato all’Italia dispositivi di protezione come mascherine, tute e ventilatori e hanno anche trasportato verso i propri paesi pazienti italiani per curarli»

