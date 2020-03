Medici e infermieri in prima linea contro il virus

La Diocesi offre 50 stanze in Seminario La Diocesi di Bergamo apre le porte del seminario per gli operatori sanitari che operano nell’emergenza creata da coronavirus.

Questo il messaggio della Diocesi orobica: «Cari medici e infermieri, per venire incontro alla necessità di alloggi per il cambio dei turni e per un po’ di riposo nell’eroico sforzo che state offrendo, visto che la pressione dell’urgenza e la responsabilità verso i vostri familiari spesso vi costringe a non tornare a casa, il Vescovo Francesco di cuore mette a disposizione gratuita 50 stanze con bagno presso il nostro Seminario Diocesano, in Città Alta (via Arena 11), dove potrete trovare accoglienza. Per informazioni, gestione e prenotazione del posto chiamare il numero 035286401».

