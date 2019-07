Medici, via in 176 entro cinque anni

E le nuove leve scarseggiano I camici bianchi di Medicina generale non hanno ancora abbastanza sostituti tra le nuove leve. L’Ats: «Copertura dei posti vacanti garantita». Il corso di formazione ne prevede 100 all’anno in tutta la Lombardia.

I medici vanno in pensione, ma non ci sono abbastanza nuove leve. È il problema del turnover dei medici di Medicina generale. La causa: il numero insufficiente dei posti nel corso di formazione specifica. In provincia di Bergamo entro il 2024 sono attesi 176 pensionamenti (a cui si aggiungono dimissioni volontarie, trasferimenti e decessi), rispetto all’attuale organico di 676 medici. Ciò a fronte dei circa 100 posti del percorso formativo riconosciuti ogni anno per tutta la Lombardia, a eccezione dei 350 del 2018. Ma l’Ats di Bergamo assicura: «Garantita la copertura di tutti i posti vacanti».

