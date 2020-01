Meningite, vaccini per bimbi e adulti

Ambulatorio straordinario a Grumello Sabato 25 gennaio grazie alla collaborazione tra i pediatri di libera scelta e l’Asst Bergamo Est. Qui tutte le informazioni.

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo comunica che, grazie alla collaborazione tra i pediatri di libera scelta e l’Asst Bergamo Est, sabato 25 gennaio, dalle 9 alle 16, è prevista una seduta straordinaria (con due postazioni operative) dell’ambulatorio di Grumello del Monte, una dedicata agli adulti e l’altra, affidata ai pediatri, dedicata ai bambini fino a 14 anni per la somministrazione del vaccino contro il Meningococco C. L’ambulatorio si trova presso il Presst (Presidio socio sanitario territoriale) di via Nembrini 1.

