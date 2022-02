Meno di mille positivi a scuola, scende il numero di classi in quarantena

Continua a calare il numero dei positivi nel comparto scolastico e con esso il numero delle classi costrette in quarantena. Sono, infatti, 944 i positivi individuati tra il 14 e il 20 febbraio 2022, a fronte di 6.208 tamponi effettuati . La scorsa settimana i positivi erano 1679 (con oltre 13mila tamponi effettuati). Sono questi i dati settimanali, diffusi da Ats Bergamo, per monitorare la situazione dei contagi nelle scuole bergamasche.

Il confronto con i dati delle ultime settimane:

Risultano in quarantena 111 classi: 18 tra asili nido e infanzia, 35 alle elementari, 32 alle medie e 26 alle superiori . Cala, di pari passo, anche il numero dei soggetti positivi e quindi in isolamento obbligatorio residenti in provincia di Bergamo. Il dato, aggiornato al 23 febbraio, parla di 4762 persone. Altre 3671 invece sono in isolamento fiduciario in quanto contatti stretti di casi positivi.