(Foto by Mirco Bonacorsi)

La gente assiepata sui prati per assistere al salto dell’acqua delle cascate del Serio (Foto by Mirco Bonacorsi)

Meraviglia nella meraviglia a Valbondione

In migliaia alle cascate del Serio - Video A Valbondione è andato in scena il primo dei cinque appuntamenti con le aperture delle cascate del Serio.

Qualche minuto prima delle 11 la sirena è risuonata nella valle ad indicare l’avvenuta apertura dello scarico di mezzofondo della diga del Barbellino. Dopo un breve decorso in galleria la massa d’acqua ha invaso il canyon roccioso che termina alla sommità della cascata. Qualche istante e 6000 litri di acqua sono precipitati a valle tra il boato di stupore degli escursionisti, con il cielo azzurro a fare da cornice a uno spettacolo unico nel suo genere.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Qualcuno ha quindi iniziato il ritorno verso Valbondione, ma la maggior parte degli escursionisti ha invece approfittato delle ideali condizioni meteo per consumare il proprio pranzo al sacco sdraiato nei pascoli o in riva al fiume nelle vicinanze di Maslana.

Nella giornata delle cascate c’è stato però spazio anche per “La fiera della solidarietà”. Grazie alla disponibilità di varie associazioni nel parco giochi del paese sono infatti stati allestiti degli stand che, con la vendita di prodotti o la pubblicità delle loro iniziative di volontariato, hanno raccolto contributi che potranno essere utilizzati in campo sociale. L’ufficio turistico ha stimato la presenza di oltre 3500 persone sul proprio territorio e ricorda inoltre che da quest’anno è stata introdotta la possibilità di acquistare on-line il ticket parcheggio, necessario in occasione delle cinque aperture delle cascate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA