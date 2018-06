(Foto by Beppe Bedolis)

Piazzale degli alpini di Bergamo (Foto by Beppe Bedolis)

Mercato, la rotonda sfratta 30 banchi

Nasce la «succursale» in piazzale Alpini Il rondò del parking occuperà parte dell’area della Malpensata: per 30 ambulanti del mercato del lunedì sarà necessario traslocare.

La lettera di sfratto è arrivata una decina di giorni fa a 30 ambulanti (su 250) del mercato della Malpensata: tra luglio e agosto dovranno traslocare in piazzale degli Alpini dove nascerà il nuovo mercato rionale del lunedì, in concomitanza con quello di via Spino. Un provvedimento d’emergenza perché la rotonda che verrà realizzata con il parcheggio dell’ex Gasometro «mangerà» parte del piazzale della Malpensata. Critici i commercianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA