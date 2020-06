Messa da Requiem su Rai Uno programma più visto: 12,3% di share

Messa da Requiem su Rai Uno

La Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in commemorazione delle vittime bergamasche del Covid-19, trasmessa domenica sera in diretta su Rai Uno, è stato il programma più ascoltato: ha infatti registrato 2.387.000 spettatori con uno share del 12.3% battendo tutti gli altri canali nella stessa fascia oraria.

«Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere». Sono queste le parole più intense, in un breve e sobrio discorso, pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti al cimitero monumentale di Bergamo alla presenza dei 243 sindaci dei Comuni della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini, per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale per l’emergenza coronavirus.

«Fare memoria significa anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto. Senza cedere alla tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima - ha continuato il Capo dello Stato -. Significa allo stesso modo rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato. La straordinaria disponibilità e umanità di medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari, Forze dell’Ordine, volontari. Vanno ringraziati: oggi e in futuro».

Resta intanto stabile il dato dei contagi in Italia, altri 174 in un giorno. Risale invece quello dei decessi, altri 22. Oltre la metà dei numeri riguarda la Lombardia.

