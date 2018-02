Meteo a Bergamo, resta il gelo

Da giovedì ancora neve anche in pianura Mercoledì si inizia con il sole ma dalla sera tornano le nubi e la nuova ondata di maltempo con neve anche a quote molto basse. Temperature sempre abbondantemente sotto lo zero.

Mercoledì nel cielo farà capolino anche il sole ma le temperature rimarranno abbondantemente sotto lo zero. In pianura le minime arriveranno a -5 e le massime non supereranno lo zero. Una tregua che non durerà molto, infatti, dalla serata di mercoledì e nella notte di giovedì un’altra perturbazione arriverà su tutto il nord Italia. A Bergamo giovedì dovrebbero scendere 7 cm di neve e un po' di meno il giorno successivo. Anche sabato la situazione non migliorerà ma ci sarà un leggero innalzamento delle temperature che in pianura potrebbero trasformare nelle ore centrali della giornata i fiocchi di neve in pioggia.

neve al Donico Passo Presolana

(Foto by Giuliano Fronzi)

Le temperature resteranno sempre molto rigide almeno fino a sabato quando il termometro almeno nella massima tornerà sopra lo zero e si assesterà sui 3 gradi. A lungo periodo, le previsioni non sono così precise ma resterà una forte instabilità sulla nostra provincia con piogge insistenti che sono probabili anche per l’inizio della prossima settimana.

