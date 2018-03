Meteo, ancora pioggia e neve

Da domenica torna anche il freddo Solo venerdì 16 marzo una schiarita, poi un’altra perturbazione che porterà pioggia e neve in montagna. Da domenica minime tornano vicino allo zero.

Pioggia e instabilità almeno fino a martedì prossimo, l’ultimo colpo di coda dell’inverno è arrivato anche sulla nostra provincia. Solo per venerdì è previsto un’attenuamento della nuvolosità e delle schiarite più persistenti nel pomeriggio ma poi già dalla sera si prevede l’arrivo di una nuova perturbazione che oltre a pioggia e neve in montagna porterà anche un abbassamento delle temperature. Le minime domenica, lunedì e martedì potrebbero anche in pianura scendere ancora intorno agli zero gradi centigradi.

Nel dettaglio venerdì 16 è previsto un miglioramento con ampie schiarite nel pomeriggio. Dalla serata, tuttavia, è già previsto l’arrivo di piogge che continueranno persistenti anche nella giornata di sabato, domenica e lunedì, con l’«aggravante» che da domenica le temperature torneranno a scendere sensibilmente si a raggiungere quasi lo zero termico in pianura. Si abbasserà così anche la linea della neve che passerà dai 1400 metri di altitudine di giovedì 15 marzo, per scendere a 1000 sabato e a 700 e 800 la domenica.

