Meteo, arriva il super caldo

Picco da 40 gradi a Bergamo Bollino rosso per il Centronord: in Piemonte si potrebbero toccare i 42 gradi. Numero verde della Croce Rossa.

Sos caldo in città. Sono 6 oggi (giovedì 27 giugno) e 16 domani, i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più fragili. Sta infatti per arrivare un’ondata di calore «di portata storica», come la definisce il meteorologo di 3bmeteo.com, Andrea Vuolo, precisando che colpirà principalmente il Centronord. Oggi, in particolare, contrassegnate dal bollino rosso saranno Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. A queste città si aggiungeranno domani Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

In queste ore la colonnina di mercurio si impennerà, fino a toccare ben 42 gradi in Piemonte, in particolare tra Asti, Alessandria e Vercelli. Per Torino si potrà agilmente superare il record mensile di temperatura massima di giugno, e potenzialmente superare i valori registrati nell’estate 2003, che peraltro si distinse per la sua durata.

Picchi di 39-40 gradi sono attesi anche in Lombardia e in Emilia Romagna, specie tra le città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Bergamo, Como, Varese, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, così come nei fondovalle del Trentino Alto Adige e della Val d’Aosta (possibili fino a 40 gradi ad Aosta e Bolzano), fino a 39-40 gradi a Firenze e 37-38 gradi a Roma. «Per la prima volta nella storia meteorologica italiana – spiega Vuolo – si tratterebbe, localmente, di valori record storici dall’inizio delle misure di temperatura: un fatto davvero eclatante considerando che le più intense ondate di caldo degli ultimi decenni e secoli sono sopraggiunte nei mesi di luglio e agosto e non in giugno, quantomeno al Centronord». In quella che viene annunciata come l’estate più torrida degli ultimi anni, la Croce Rossa Italiana ha attivato un numero verde gratuito 800-065510, h 24 e 7 giorni su 7.

