Meteo, caldo in aumento fino a 30 gradi

Ma attenzione ai temporali di calore L’anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni con tempo più stabile e caldo al Centronord. Le previsioni di 3BMeteo.

«L’anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo nei prossimi giorni soprattutto sull’Europa centrale, ma con interessamento almeno parziale anche dell’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “avremo così giornate in prevalenza soleggiate soprattutto al Centronord, salvo ancora qualche nota instabile lunedì, in particolare su Alpi, Appennino, centrali tirreniche e Liguria di Levante, dove non escludiamo qualche rovescio o temporale. Da martedì sole dominante e temporali di calore più confinati a ridosso dei monti»

A Bergamo lunedì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

«Il caldo inizierà a farsi sentire in particolare al Centronord, dove da martedì si potranno sfiorare punte di 32-33°C, specie su Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana, Lazio e Umbria; tra le città più calde Verona, Mantova, Bologna, Ferrara, Firenze, Grosseto, Terni, Perugia, Frosinone. Più mitigate le coste grazie alle brezze marine. Farà invece meno caldo al Sud, complici i temporali e correnti mediamente nord orientali, con massime spesso sotto i 28-29°C,punte superiori giusto su Campania interna e foggiano» – concludono da 3bmeteo.com

