Meteo, da lunedì torna il maltempo

Pioggia anche a 2000 metri Torna il maltempo, ma questa volta il rialzo delle temperature non porterà neve ma pioggia anche in montagna. Lo zero termico sarà oltre i 2000 metri.

Santa Lucia ha portato la neve, ma la bella sorpresa – o brutta, a seconda dei punti di vista – è durata poco: sabato 14 dicembre, infatti, il sole è tornato a splendere su Bergamo. Purtroppo però anche questa piacevole situazione è volata via e il maltempo è tornato a farsi sentire: da lunedì 16 dicembre la pioggia tornerà a farla da padrone e dominerà buona parte della settimana. Sono anche previste temperature in rialzo – arriveremo fino a 13 °C circa – almeno fino all’arrivo del weekend del 21 e 22 dicembre, quando dovremmo ravvicinarci allo zero.

Un aspetto positivo di questo perenne maltempo? La qualità dell’aria in città è buona.

L’artefice di questo nuovo innalzamento delle temperature è un campo di alta pressione di matrice sub tropicale proveniente dal Mediterraneo. Queste correnti calde si faranno sentire soprattutto al Sud, dove le massime potranno schizzare fino ai 18 °C. Contenuto sarà, come abbiamo visto, l’effetto al Nord, a causa delle infiltrazioni di aria umida dall’Atlantico. Nell’insieme la situazione sarà comunque anomala con temperature oltre la media, in particolare in montagna: sulle Alpi lo zero termico salirà ben oltre i 2000-2500m.

