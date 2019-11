Meteo, domenica torna la pioggia

In montagna previsti oltre 20cm di neve Sabato di sole, ma domenica torna una breve ma intensa perturbazione che porterà piogge in pianura e neve in montagna oltre i 1500 metri.

Lo spostamento verso est della bassa pressione associata alla perturbazione che ha interessato le nostre regioni e una leggera rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale garantiranno un temporaneo miglioramento del tempo, ma con nebbie diffuse in pianura, fino a sabato sera. L’approfondimento di un nuovo minimo depressionario ad ovest della Francia determinerà però per la giornata di domenica un nuovo afflusso di correnti umide verso l’Italia e piloterà l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà anche la nostra regione.

Domenica in montagna sopra i 1500 metri sono previste intense precipitazioni nevose che potrebbero toccare fino a 25 centimetri.

Le previsioni del centro meteorologico lombardo.

Sabato 30 novembre. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso e soleggiato su tutti i settori alpini e prealpini, non si esclude nebbia persistente sulle aree di bassa pianura. Nella notte tendenza ad un graduale aumento delle nubi ovunque. Temperature: in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 8 e 10°C. Zero termico in calo e intorno a 1600 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Domenica 1 dicembre già dal primo mattino piogge via via più intense a partire dalla Lombardia occidentale, in rapida estensione a gran parte dei settori centrali ed ai rilievi, con nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi, oltre i 1300 metri sulle Orobie. Molto nuvoloso o coperto sul mantovano. Nel pomeriggio piogge diffuse e intense su tutta la regione, con locali rovesci, nevicate moderate e a tratti forti sui rilievi oltre i 1000/1200 metri. In serata e nella notte si attenua il maltempo sulla Lombardia occidentale, mentre proseguono le precipitazioni, di minore intensità, su est regione. Temperature: in aumento le minime, in diminuzione le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C. Zero termico in calo e intorno a 1000 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Lunedì 2 dicembre al mattino nuvoloso su Lombardia occidentale, molto nuvoloso o coperto su est regione, non si esclude qualche residua pioviggine sul mantovano. Foschie anche dense sulle aree di pianura. Al pomeriggio soleggiato sui rilievi, poco nuvoloso o nuvoloso sulle pianure. In serata poche nubi su Alpi e Prealpi, nuvoloso o molto nuvoloso fino a coperto sul mantovano, dove non si esclude qualche pioviggine.

Temperature: in diminuzione le minime, in deciso aumento le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 10 e 12°C. Zero termico in rialzo e intorno a 2200 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA