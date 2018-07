Meteo, domenica tornano i temporali

Le previsioni sulla Bergamasca Dopo qualche giorno di sole tornano i temporali in provincia di Bergamo, fortunatamente solo in chiusura del week end. Ecco le previsioni meteo.

Sabato all’insegna del sole, domenica un po’ meno. Gli esperti di 3B Meteo annunciano possibili temporali nella serata di domenica. Come nei giorni scorsi, i fenomeni temporaleschi possono essere anche di forte entità. Attenzione quindi alla possibile grandine. Ecco le previsioni per i prossimi due giorni.

Domenica, 15 luglio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Lunedì, 16 luglio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: pioggia.

