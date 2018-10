Meteo, fine settimana senza sole

Da sabato nuvole e pioggia In arrivo una perturbazione che porterà variabilità per il week-end.

Sabato: cieli in prevalenza molto nuvolosi, con qualche debole isolata precipitazione soprattutto sulle pianure occidentali e a ridosso delle pedemontane. Qualche schiarita verso sera, specialmente sui settori centro-orientali. Temperature: in moderato rialzo nelle minime, in moderato calo nelle massime. In pianura minime perlopiù comprese tra 13 e 16°C (con punte fino a 17°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime in prevalenza comprese tra 16 e 19°C. Zero termico in moderato calo e intorno a 3000m nelle ore centrali del giorno.

Domenica 7 ottobre. Tempo Previsto: nuvolosità irregolare per buona parte della giornata, specialmente sui settori occidentali. Maggiori aperture altrove. Nel pomeriggio qualche schiarita più ampia anche a ovest. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature: in moderato rialzo nelle massime. In pianura minime perlopiù comprese tra 13 e 16°C (con punte fino a 17°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime in prevalenza comprese tra 20 e 23°C. Zero termico stazionario e intorno a 3000m nelle ore centrali del giorno.

