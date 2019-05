Meteo, freddo e pioggia senza tregua

Fine settimana da «brividi» -Video Una nuova perturbazione in arrivo venerdì notte, attesa anche la neve in montagna a 2.000 metri.

Tempo in peggioramento ovunque sin dal mattino di venerdì 17 maggio con un generale aumento della nuvolosità seppure in un contesto asciutto. Molte nubi su tutto il territorio anche per il resto della giornata con precipitazioni, di debole intensità ed a carattere intermittente più probabili su alpi e prealpi e localmente anche in pianura sui settori occidentali fra il pomeriggio e la serata, cieli coperti ma in un contesto al più asciutto altrove.

Temperature minime in lieve aumento generalmente comprese fra 7 e 10 gradi in pianura. Massime stazionarie attorno ai 19 e 21gradi.

Sabato 18 maggio

Giornata dominata da cieli coperti sin dal mattino e per tutta la giornata su tutta la regione, con piogge deboli ed a carattere intermittente possibili lungo tutto l’arco della giornata sia in pianura che in montagna, nevose oltre i 2000metri sulle Alpi.

Temperature minime in generale aumento comprese attorno ai 9 e 12gradi in pianura, Massime stazionarie fra 18 e 20gradi sui settori orientali, attorno ai 16 e 18gradi su quelli occidentali.

Domenica 19 maggio

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2200m.

