Meteo, giornata grigia con pioggia

Brutto tempo anche il 7 marzo Giornata grigia con cieli in prevalenza nuvolosi e coperti per tutta la giornata di martedì 6 marzo. E la situazione non migliora neppure domani

Giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Durante la giornata di oggi, martedì 6 marzo, la temperatura massima registrata è di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1200 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Pioggia persistente per gli esperti di 3Bmeteo.

Per mercoledì 7 marzo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

