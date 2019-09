Meteo, in arrivo intenso peggioramento

Piogge e freddo, neve oltre i 2600 metri Intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche nella notte tra sabato e domenica.

È atteso in nottata e per le prime ore di domenica 8 settembre, un’intenso peggioramento del tempo con forti rovesci e temporali. L’aria fredda in quota che accompagnerà la perturbazione Nord atlantica, sarà responsabile di un sensibile calo della temperatura; la neve farà la sua comparsa sulle vette più alte delle Orobie dai 2.600 metri di quota e localmente anche a quote leggermente inferiori.

Il “nucleo intenso” della perturbazione dovrebbe transitare da metà della notte di sabato 7 settembre fino alle prime ore mattutine, coinvolgendo gran parte dei settori della provincia. Il tempo migliorerà nel pomeriggio di domenica, preludio di un lunedì soleggiato. Le temperature sono attese in sensibile calo, specie le minime.

