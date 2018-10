Meteo, in arrivo la pioggia

Temperature in lieve calo Da mercoledì sera il cielo si coprirà, in arrivo una perturbazione che colpirà la nostra provincia nella giornata di giovedì 11 novembre.

Il tempo cambia, arriva la pioggia sulla nostra provincia e il maltempo porterà anche un leggera diminuzione delle temperature. Le nubi cominceranno a coprire il cielo nel tardo pomeriggio per trasformarsi in precipitazioni nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre. ecco nel dettaglio quello che accadrà.

Giovedì 11 ottobre. Molte nubi per tutta la giornata con possibilità di qualche pioggia, principalmente sull’area occidentale ed in maniera più occasionale su centro-est regione. Temperature: massime in pianura in lieve calo e comprese tra 17 e 22°C. Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 12 e 15°C.

Venerdì 12 ottobre, la notte e al primo mattino ancora qualche nube ma con precipitazioni assenti. Tendenza a schiarite ed a miglioramento del tempo nel corso della giornata. Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 22 e 24°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 11 e 14°C.

Nel fine settimana il tempo sarà variabile ma non dovrebbe piovere.

