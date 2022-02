Meteo: lunedì 7 febbraio vento forte, allerta in Lombardia Giornata di vento forte lunedì 7 febbraio in Lombardia, provincia di Bergamo compresa. In mattinata le prime folate.

Giornata di vento forte lunedì 7 febbraio in Lombardia, provincia di Bergamo compresa. Dalle prime ore della mattinata è previsto un aumento importante della ventilazione anche a carattere di foehn, in estensione dalle zone alpine verso la pianura centro occidentale. Le velocità di raffica sui settori Occidentali, anche a quote di pianura, saranno di 70-90 Km/h e localmente potranno arrivare a 90-110 km/h. Su questo argomento, la Regione nelle scorse ore ha diramato l’allerta meteo, ecco il bollettino.

