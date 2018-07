Meteo, nuvole e temporali sparsi

Luglio inizia così, ma non mancherà l’afa Nubi e qualche sporadico temporale e poi sole per questa prima settimana di luglio.

Lunedì 2 luglio. Il tempo a Bergamo sarà caratterizzato da cielo molto nuvoloso o coperto con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. DLa temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3925 m.

Martedì 3luglio. I cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 2mm. Temperature in aumento, 30°C la massima.

Mercoledì 4 luglio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, circa 3mm di pioggia. Giornata caratterizzata da afa.

Giovedì sarà molto nuvoloso con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. Poi nel fine settimana le nubi si dissolveranno lentamente e lasceranno spazio al sole e al caldo torrido. (Previsioni 3BMeteo.com)

