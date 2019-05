Meteo, ore contate per nuvole e pioggia

Nel fine settimana finalmente il bel tempo Nuvole e qualche goccia di pioggia nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio, e poi da giovedì il sole comincerà a farsi sentire , con giornate all’insegna del sereno e temperature in aumento.

Ancora un po’ di pazienza e arriverà il bel tempo. Nuvole e qualche goccia di pioggia nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio, e poi da giovedì il sole comincerà a farsi sentire, con giornate all’insegna del sereno e temperature in aumento. Ma vediamo le previsioni per i prossimi giorni con l’aiuto degli esperti di «3bmeteo» (www.3bmeteo.com).

Mercoledì 29 maggio – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 1.4 mm di pioggia. T temperatura massima 18°C, minima 13°C.

Giovedì 30 maggio – Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C.

Venerdì 31 maggio – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Temperatura massima 25°C, minima 12°C.

Sabato 1 giugno – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C.

Domenica 2 giugno – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Temperatura massima 27°C, minima 15°C.

