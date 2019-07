Meteo, rimonta l’anticilone e il caldo

Ma fino a venerdì temporali sparsi Nonostante la rimonta dell’anticiclone e del caldo in gran parte dello stivale, al nord rimangono forti probabilità di temporali almeno fino a venerdì e soprattutto a ridosso dei rilievi.

Per mercoledì 17 luglio sulla nostra provincia è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche nube alta a tratti nel corso della giornata. Su Alpi e Prealpi addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane con qualche rovescio o temporale sparso in esaurimento verso sera. Temperature: Minime in aumento (14/17°C), massime in aumento (29/32°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.

Per giovedì si prevede cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche nube a tratti nel corso della giornata. Sui rilievi sviluppo di annuvolamenti nel corso del pomeriggio con qualche rovescio o temporale sparso, in locale sconfinamento verso sera alla pianura orientale.Temperature: Minime in aumento (16/19°C), massime stazionarie (29/32°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.

Molto simile anche la giornata di venerdì, mentre da sabato il tempo dovrebbe stabilizzarsi verso il bello.

