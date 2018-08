Meteo, risveglio frizzantino

Ma torna il sole, su le temperature Spazzate via le nuvole dal cielo, nella mattina di lunedì 27 agosto la temperatura era piuttosto fresca, ma il sole gradualmente riporterà in alto il termometro almeno fino a giovedì, poi...

Lunedì mattina frizzante al risveglio anche in pianura le temperature minime si sono assestate attorno ai 13 gradi e lo abbiamo sentito tutti. Ma ora il vento ha spazzato via le nubi e il cielo è terso e soleggiato, una bellissima giornata di fine agosto. Le temperature via via saliranno nel corso della giornata e della settimana riportandosi ai valori precedenti intorno ai 30 gradi. Ma c’è un ma. da giovedì, infatti, è in agguato una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ma è ancora da confermare. Sarebbe una perturbazione che proviene dal nord e che investirà prima le Alpi. ecco la previsione di 3BMeteo.com.

Martedì 28 agosto si prevede bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Mercoledì 29 agosto i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA