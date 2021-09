Meteo: rovesci e temporali sul Nord Italia, lunedì il maltempo si sposterà verso Sud Fronte atlantico in transito domenica 26 settembre sul Nord Italia e su parte del Centro. Lunedì si sposterà verso Sud.

Maltempo al Nord nella giornata di domenica 26 settembre, con rovesci e temporali anche forti. Pioggia anche sulla Bergamasca, dove per il momento non sono stati segnalati danni. L’anticiclone che da giorni protegge le latitudini meridionali del Continente – spiegano da 3bmeteo.com – sta perdendo colpi sotto la spinta del flusso atlantico, con un fronte che ha raggiunto le nostre regioni settentrionali dando vita ad una domenica instabile a partire dalle regioni nordoccidentali. Colpita stamattina in particolare la Liguria. La parte più avanzata del fronte ha raggiunto nelle prime ore della mattinata di domenica la Lombardia occidentale, con piogge e rovesci su Pavese e Lomellina.

Lunedì il fronte si sposterà verso Sud e andrà ad interessare più direttamente le regioni centrali. Nella prima parte della giornata residui fenomeni su tratti del Nordest, con qualche pioggia su Romagna e Friuli, oltre ad una certa variabilità che si genererà in giornata sulle Dolomiti, dove si ripresenteranno alcuni piovaschi. Ampie schiarite sono attese invece sul resto del Settentrione come sul Sud Italia, con temperature che recupereranno alcuni gradi di giorno al Nord e sull’alto Tirreno, grazie al maggior soleggiamento.

Martedì il fronte instabile continuerà la sua discesa verso Sud, ma al Nordovest giungerà la parte più avanzata di un fronte in discesa dal Nord Atlantico che innescherà alcuni rovesci o temporali tra alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, destinati nella notte successiva ad Alpi centro-orientali e localmente a tratti dell’alta Val Padana.

