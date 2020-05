Meteo: sabato e domenica piovosi

Ponte salvo solo lunedì e martedì Se tra sabato 30 e domenica 31 maggio il tempo si mostrerà ancora spesso instabile, a causa di correnti fresche dai Balcani, l’alta pressione tenterà di espandersi almeno in parte sull’Italia nei primi giorni di giugno salvando parte del ponte del 2 giugno.

Ecco le previsioni di sabato 30 maggio e dei prossimi giorni di 3Bmeteo relativi a Bergamo. Ricordiamo che ci si potrà spostare tra regioni soltanto dal 3 giugno.

Sabato 30 maggio

A Bergamo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13.9°C, lo zero termico si attesterà a 2.527 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Possibili temporali dalle 19 e in particolare dalle 21, ma nessuna allerta meteo presente. Temperature da 14 a 22 gradi.

Domenica 31 maggio

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3.6 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2.762m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Temperature da 14 a 22 gradi.

Allargando l’area, una circolazione depressionaria presente sui Balcani favorisce una certa variabilità anche in Lombardia per la presenza di aria più fresca. Giornata inizialmente nuvolosa con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia, poi tendenza a maggior aperture pomeridiane in pianura. Temperature stazionarie. Venti moderati orientali in Val Padana. Clima abbastanza fresco per il periodo, con valori non superiori ai 22-23°C in pianura.

Lunedì 1° giugno

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3. 164 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Temperature da 13 a 26 gradi.

Allargando l’orizzonte, pressione in aumento sul Nord Italia, favorevole a un contesto più stabile pur con la presenza di nubi sparse al mattino; schiarite, anche ampie sui settori pianeggianti nel corso del giorno. Basso il rischio di brevi acquazzoni diurni sui settori alpini. Temperature in rialzo, già prossime ai 30 gradi in pianura. Venti deboli.

Martedì 2 giugno

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3.229 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Temperature da 17 a 26 gradi.

Più in generale in Lombardia, l’alta pressione è insidiata da una aria più fresca e instabile in arrivo sulla Francia. Giornata variabile con sviluppo di instabilità diurna o serale sulle Alpi; più soleggiato e asciutto in pianura. Clima caldo con temperature massime prossime ai 30 gradi in pianura. Venti deboli.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo relative alla Bergamasca, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno dovrebbero essere giornate piovose, soprattutto giovedì 4 e venerdì 5, sabato 6 sole (ma comunque temperature non superiori a 24 gradi) e domenica 7 di nuovo maltempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA